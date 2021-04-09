Томич предстанет перед судом за избиение сотрудницы полиции

Материалы дела уже направлены в суд.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего томича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2021 года инспектор по делам несовершеннолетних, получила из дежурной части сообщение о том, что в одном из томских магазинов несовершеннолетняя совершила кражу товара. Сотрудница полиции прибыла на место. Но во время проведения процессуальных мероприятий, к ней подошел мужчина и толкнул плечом в область груди, сбив инспектора с ног, а когда она поднялась, нанес ей удар локтем в живот.

Ведомство уточняет, что за применение насилия, хоть и не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, законом предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы, вместе с утвержденным заключением обвинителя, направлены в суд.