Новосибирцу предъявлено обвинение за гибель 2 томичей в ДТП

Жителю Новосибирской области, который в сентябре 2020 года совершил ДТП со смертельным исходом (в аварии погибли двое томичей), грозит по максимуму до 7 лет тюрьмы. Дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области утвердила обвинение в совершении преступления по ст. УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" в отношении 40-летнего жителя Новосибирской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый 1980 года рождения, управляя грузовиком Hino, совершил дорожно-транспортное происшествие. Нарушая допустимую скорость движения, он выехал на левую сторону проезжей части, где на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом Toyota Lite Ace Noah, двигавшимся по своей полосе движения, - пояснили в ведомстве. – В результате сам виновник ДТП был доставлен в больницу. Водитель и пассажир Toyota скончались на месте.

В областной прокуратуре добавили, что свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело рассмотрит Томский районный суд. Максимальная санкция по инкриминируемой обвиняемому статье – 7 лет лишения свободы.