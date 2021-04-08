В первом квартале пиломатериалы из Томской области были отправлены в страны Азии и Европы

Томская область продолжает поставлять лес и пиломатериалы в разные страны Европы и Азии

Как сообщает сайт управления Россельхознадзора по Томской области, за первый квартал этого года сотрудниками ведомства было оформлено 5 072 фитосанитарных и 229 карантинных сертификатов.

Например, было сертифицировано 9 388,8 куб. м. круглого леса. Из данного объема 8 859,16 куб. м. экспортировано в Китай, 280 куб.м. – в Казахстан, 40 куб. м. – в Азербайджан, 157,5 куб. м. – в Польшу, 35 куб. м. – во Францию, 17,14 куб. м. – в Германию.

Всего пиломатериалов сертифицировано в объеме 272 545,861 куб. м. Из них экспортировано 109 334,480 куб. м. в Узбекистан, 83 336,27 куб. м. – в Китай, 44 074,38 куб. м. – в Киргизию, 117 301,26 куб. м. – в Казахстан, 6 664,13 куб. м – во Вьетнам, 1 082,1 куб. м. – в Камбоджу, 898,27 куб. м. – в Афганистан, 433,13 куб. м. – в Таиланд, 418,91 куб. м. – в Малайзию, 370 куб. м. – в Венгрию, 300,67 куб. м. – в Корею, 220 куб. м. – в Туркменистан, 159,97 куб. м. – в Польшу, 60,34 куб. м. – в Сербию, 13,33 куб. м. – в Германию, 1,2 куб. м. – в Чехию.

При проведении досмотров было выявлено 162 случая заражения 13 735,76 куб. м. лесоматериалов, в том числе усачом еловым большим (Monochamus urussovi Fisc) 128 случаев заражения, усачом черным еловым малым (Monochamus sutor L) 23 случая, усачом черным сосновым (Monochamus galloprovincialis) 19 случаев. По предписаниям управления экспортерами и собственниками продукции приняты меры по лишению жизнеспособности вредителей. Нарушители законодательства в области карантина растений привлечены к административной ответственности, согласно ст.10.3 КоАП РФ.