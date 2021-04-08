В Томской области инспекторы госнадзора за неделю обнаружили 10 фактов незаконной рубки леса

Черные лесорубы продолжают незаконно валить деревья в Томской области

Как сообщает сайт департамента лесного хозяйства Томской области, за минувшую неделю на землях лесного фонда инспекторы государственного лесного надзора выявили 10 случаев незаконной заготовки древесины на территории Кожевниковского (4), Парабельского (2), Тимирязевского (2), Томского (1) и Шегарского (1) лесничеств. В 6 случаях удалось установить виновных.

В информации отмечается, что общий объем незаконной рубки составил 210 куб. м, с ущербом государству в 1 249 тыс. руб. С целью возбуждения уголовного дела и проведения расследования материалы переданы в полицию. Согласно статье 260 УК РФ, за содеянные преступления задержанным угрожает лишение свободы до 7 лет.

Всего на землях лесного фонда Томской области с начала года выявлено 47 фактов незаконной заготовки древесины, из них 30 с выявленными лицами. Общий объем незаконной заготовки составил 1 789 куб. м, с ущербом 11 679 тыс. руб.

Департамент лесного хозяйства Томской области напоминает, что за незаконную рубку предусмотрена не только материальная, административная, но и уголовная ответственность. Значительным размером признается ущерб, превышающий 5 000 рублей, крупным размером – 50 000 рублей, особо крупным – 150 000 рублей.