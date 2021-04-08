Томскстат: в Томской области больше всего подорожали овощи, а подешевели соки

Статистика отмечает, что в Томской области произошло сезонное весеннее подорожание овощей

Как сообщает Томскстат, индекс потребительских цен в марте 2021 г. по отношению к февралю 2021 г. составил 100.8%, с начала года – 101.7% (в марте 2020 г. – 100.3%, с начала 2020 г. – 101.2%). Продовольственные товары в марте 2021 г. подорожали в среднем на 0.9% (в марте 2020 г. – на 0.5%).

В пресс-релизе отмечается, что наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты: свекла столовая – на 16.3%; морковь – на 15.7%; зелень свежая – на 10.7%; капуста белокочанная свежая – на 10.3%; картофель – на 9.2%; пиво отечественное – на 9.2%; колбаса вареная – на 9.1%; шоколад – на 8.9%; яйца куриные – на 8.4%. Специалисты отмечают, что цены на масло подсолнечное выросли на 0.7%, на сахар-песок – на 3.3%. В то же время подешевели: огурцы свежие – на 42.3%; соки фруктовые – на 13.7%; пиво зарубежных торговых марок – на 11.6%.

Цены на непродовольственные товары в марте 2021 г. увеличились в среднем на 0.7% (в марте 2020 г. – на 0.4%). Более всего подорожали: газовое моторное топливо – на 14.0%; пена для бритья – на 9.9%; триммер электрический – на 9.6%. Подешевели: Умифеновир (Арбидол) – на 5.1%; тушь для ресниц – на 4.4%.