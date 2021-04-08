Магистранты томского вуза предложили экспортерам Сибири выходы на внешние рынки

Парни и девушки из Африки и Азии, обучающиеся в ТГУ, предложили свое маркетинговое исследование. Фото: сайт ТГУ

Как сообщает сайт Томского государственного университета, магистранты Института экономики и менеджмента вуза из Индии, Нигерии и Ганы, обучающиеся по программе International Management, прошли преддипломную практику на базе Томского центра поддержки экспорта. Результатом стало маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта для томских компаний.

В информации сообщается, что иностранные студенты Томского госуниверситета изучили возможные рынки Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран для широкого спектра товаров, которые производят томские компании, заинтересованные в экспорте в эти страны.

Кроме того, подводя итоги практики, директор центра Александр Беляев отметил, что работа магистрантов оказалась очень полезна. Ее результаты, безусловно, будут использованы для расширения активности томских экспортеров на внешнем рынке, в том числе при выстраивании траекторий их выхода на рынки новых стран. В условиях сохраняющихся ограничений взаимодействие со студентами было выстроено преимущественно на основе дистанционных технологий.

Стоить отметить, что Томский центр поддержки экспорта активно сотрудничает с Институтом экономики и менеджмента. Так, в осеннем семестре был организован онлайн-семинар, где сотрудники ТЦПЭ рассказали о работе центра, ответили на вопросы студентов.