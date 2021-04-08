Первый в этом году укус клеща зафиксирован в Томской области

Начался эпидсезон - клещи перешли в атаку

Официальный аккаунт управления Роспотребнадзора по Томской области в Инстаграм сообщил о том, что первое в этом году присасывание клеща зарегистрировано 1 апреля в городе Асино. Как информирует ведомство, при прогулке на территории, расчищенной от снега, от присасывания пострадала пенсионерка.

Также отмечается, что в связи с наступлением сезона активности клещей управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает населению о том, что необходимо соблюдать меры по предотвращению присасывания клещей. Особое внимание специалисты рекомендуют уделить вакцинации.