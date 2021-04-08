Специалисты намерены внести более 50 новых исчезающих видов в Красную книгу Томской области

Комиссия профессионалов в Томске определит содержание 3 издания Красной книги региона

Как сообщает портал администрации Томской области, региональная комиссия по редким и исчезающим видам растительного и животного мира рассмотрела предложения по включению объектов в третье издание Красной книги. В состав данного рабочего органа входят специалисты профильных областных департаментов, Облкомприроды, региональных управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также научные сотрудники структурных подразделений ТГУ.

– С 2013 года ученые исследовали в регионе свыше 70 видов потенциально редких растений, животных и грибов, и мониторинг будет продолжаться вплоть до переиздания региональной Красной книги в 2023 году, – пояснила директор ОГБУ «Облкомприрода», заместитель председателя комиссии Юлия Лунева. – Сбор и анализ новых данных позволит принять взвешенное решение о присвоении им статуса редкости и разработать меры по дальнейшей охране.

В сообщении отмечается, как показал мониторинг ученых ТГУ, нуждающимися в особой охране являются девять видов птиц, пять – млекопитающих, два – насекомых, 11 – грибов и 24 – лишайников.

Среди млекопитающих, которым предлагается присвоить статус редких, – выдра, северный олень, летучая мышь – двухцветный кожан, а также по одному виду суслика и хомяка. Среди птиц – обыкновенная горлица, овсянка-ремез, хрустан, кобчик, дубровник, красношейная поганка и другие. Одобрить или отклонить поступившие от ученых предложения комиссии предстоит после дополнительных исследований по каждому заявленному виду растений, животных и грибов. Некоторые из них в 2020 году были включены в Красную книгу России, а значит, автоматически должны числиться в региональной.

Региональная Красная книга переиздается каждые десять лет. Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. Его подготовкой занимаются специалисты ОГБУ «Облкомприрода», департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, научные сотрудники ТГУ.