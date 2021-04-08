Автобусы до Колпашево отменены из-за закрытия ледовой переправы в Томской области

Всего за минувшие сутки прекратили работу еще девять ледовых переправ региона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Движение по ледовой переправе через р. Обь у г. Колпашево закрыто с сегодняшнего дня. На месте дежурит ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В связи с этим отменились автобусные рейсы из Томска в Колпашево – информация появилась на сайте вокзала.

– Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием ледовой переправы, рейсы до Колпашево отменены. Об открытии рейсов сообщим позднее, – отмечается в сообщении автовокзала.

По информации МЧС, помимо Колпашево, по три переправы закрыты в Верхнекетском и Каргасокском районах, в Александровском районе движение прекращено через р. Старица, а в Парабельском прекратила работу последняя ледовая дорога.

Добавим, что сейчас открыты только 15 ледовых переправ в двух районах Томской области – Александровском и Каргасокском.