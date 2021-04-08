Коронавирус в Томске: 33 жителя выздоровели от инфекции

В России за сутки от коронавируса выписались 9 558 пациентов, еще 8 672 человека заболели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 апреля, 33 жителя Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 548 человек

По данным оперштаба, в регионе за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в области 31 594 подтвержденных случая.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 8 672 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 365 пациентов скончались, 9 558 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 614 834 человека, 101 845 скончались, 4 239 038 выздоровели.