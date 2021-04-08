Дело томского мэра: Кляйн не признал свою вину

Кляйн уверен, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения.

Сегодня, 8 апреля, в 9 часов 10 минут в Советском районном суде Томска состоялось слушание дела градоначальника Ивана Кляйна, которого обвиняют по статье 286 ч.2 и статье 289 ч.2 Уголовного кодекса РФ.

Кляйн давал показания по обвинениям в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Эти дела объединили в одно производство, ущерб прокуратурой оценивается в 11 миллионов рублей.

Спокойно дослушав обвинителя, Иван Григорьевич высказал свою позицию, в которой он не признал своей вины.

- В целом по обвинению заявляю, что все оно основано на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации, - прокомментировал мэр.

Кляйн уверен, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Мэр отметил, что все его действия были обоснованы и правомерны.