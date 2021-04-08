Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-198 апреля 2021 9:48

Вниманию томичей: в центре «Вектор» назвали вакцину «ЭпиВакКорона» эффективной для пожилых

Поставки препарата в регион ожидаются в конце апреля – начале мая
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
Жители Томской области пока могут поставить прививку от коронавируса только препаратом «Спутник V».

Жители Томской области пока могут поставить прививку от коронавируса только препаратом «Спутник V».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев. Об этом заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций при центре «Вектор» Александр Семенов в прямом эфире на «Вести FM» 7 апреля. Вакцина эффективно защищает людей старше 65 лет от тяжелых форм коронавируса, отметил эксперт.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, препарат успешно прошел открытое клиническое исследование третьей-четвертой фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, которое показало его иммуногенность и высокую безопасность. В результате «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди пожилых людей. В новой инструкции к вакцине отмечено, что она показана для профилактики COVID-19 у граждан старше 18 лет, то есть для взрослых людей ограничений по возрасту для этой прививки нет.

С 7 апреля операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора проводят консультации граждан по вопросам иммунизации препаратом «ЭпиВакКорона». На сайте ведомства сообщается, что центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках по номеру 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Напомним, что поставка в Томскую область вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», ранее ожидавшаяся в марте, ориентировочно сместилась на конец апреля – начало мая. Об этом сообщила 11 марта замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.