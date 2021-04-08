Вниманию томичей: в центре «Вектор» назвали вакцину «ЭпиВакКорона» эффективной для пожилых

Жители Томской области пока могут поставить прививку от коронавируса только препаратом «Спутник V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев. Об этом заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций при центре «Вектор» Александр Семенов в прямом эфире на «Вести FM» 7 апреля. Вакцина эффективно защищает людей старше 65 лет от тяжелых форм коронавируса, отметил эксперт.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, препарат успешно прошел открытое клиническое исследование третьей-четвертой фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, которое показало его иммуногенность и высокую безопасность. В результате «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди пожилых людей. В новой инструкции к вакцине отмечено, что она показана для профилактики COVID-19 у граждан старше 18 лет, то есть для взрослых людей ограничений по возрасту для этой прививки нет.

С 7 апреля операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора проводят консультации граждан по вопросам иммунизации препаратом «ЭпиВакКорона». На сайте ведомства сообщается, что центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках по номеру 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Напомним, что поставка в Томскую область вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», ранее ожидавшаяся в марте, ориентировочно сместилась на конец апреля – начало мая. Об этом сообщила 11 марта замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.