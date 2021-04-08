Каратисты из Томска завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях

14-ти и 15-тилетние томички стали лучшими в командном «ката». Фото: пресс-служба администрации Томска.

Томские каратисты заняли несколько призовых мест в двух категориях – «ката» и «кумите» – на всероссийских соревнованиях, которые завершились в Новосибирске. Турнир «Кубок успеха» собрал более 1 400 участников из 32 регионов страны, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Одержав победу в командном «ката» среди девушек 14-15 лет, на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсменки Анастасия Бочкарева, Ангелина Суворова и Александра Сухих, подготовленные тренерами-преподавателями ДЮСШ единоборств и клуба-карате «Сибирь» Вячеславом и Алексеем Поливаных, – говорится в сообщении

Также в этой категории серебряными медалистками стали Ульяна Литвинова, Алена Тихонова и Настасья Соломенникова (тренер – Александр Нестерук). Александра Сухих также стала второй среди девушек 14-15 лет.

В категории «кумите» серебро взяла Ангелина Гужевникова (среди спортсменок 18-20 лет), занимается томичка у тренеров Вячеслава Малофеева и Виктора Бельца. Анна Скворцова завоевала бронзовую медаль в этой же дисциплине.

Кроме того, третье место занял Николай Семенов – томич стал призером в категории «кумите» среди юношей 10-11 лет.