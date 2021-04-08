Томский рецидивист-насильник проведет 16 лет в колонии особого режима

Ранее мужчина уже отбывал срок за совершение аналогичного преступления.

Областной суд приговорил жителя Томска к лишению свободы на 16 лет. Мужчина ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления, теперь отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Экспертиза признала томича вменяемым, сообщает пресс-служба областного суда.

Уточняется, что 38-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 12 лет.

– Летом 2020 года осужденный, в укромном месте, не применяя физического насилия, предложил совершить малолетнему действия сексуального характера. Испугавшись, ребенок отказался и убежал, – говорится в сообщении.

Установлено, что ранее томич полностью отбыл наказание за совершение подобного преступления. Добавляется, что на предварительном следствии мужчина признал свою вину, но в суде от дачи показаний отказался. Заключение психолого-психиатрической экспертизы показало, что мужчина полностью вменяем.

– Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – также говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор в законную силу пока не вступил.