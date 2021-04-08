Томичам о гриппе и коронавирусе в первую неделю апреля

В Томской области на карантин закрыто полностью 1 дошкольное учреждение, а также 5 классов в 2 школах и 4 группы в 2 дошкольных учреждениях.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Томской области от 7 апреля, по итогам прошедшей недели в регионе уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению остается ниже эпидемического порога.

- По результатам лабораторных исследований, за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено, по-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19, - отметили эксперты.

В ведомстве также уточнили, что, по данным мониторинга образовательных учреждений, в Томской области закрыто полностью 1 дошкольное учреждение в Парабельском районе, а также 5 классов в 2 школах Кожевниковского и Шегарского районов и 4 группы в 2 дошкольных учреждениях Шегарского района.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, а также соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусных инфекций. В случае обнаружения признаков заболевания следует оставаться дома, незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.