Томичам могут вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию

О том, чтобы россиянам вернули возможность выходить на пенсию в рамках установленного изначально возраста, обыватели говорили давно. Теперь заговорили и депутаты.

В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщило информагенство regnum.ru

"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", - цитируется в сообщении лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, в частности, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, депутаты фракции настаивают на ликвидации Пенсионного фонда. Миронов пояснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета. Для этого... проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы".

Напомним, в марте жители России, согласно результатам опроса ВЦИОМ, посоветовали бы главе государства вернуть прежний пенсионный возраст, уменьшить налоги и ужесточить наказания за коррупцию.