За неделю в Северске Томской области 37 человек нарушили масочный режим

По состоянию на 7 апреля на территории ЗАТО выявлено 7498 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7321 (данные приведены с начала пандемии).

В Северске недавно прошло очередное заседание оперативного штаба по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации закрытого города.

Уточняется, что по состоянию на 7 апреля на территории ЗАТО выявлено 7498 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7321 (данные приведены с начала пандемии), на лечении в респираторном госпитале Северска находится 68 пациентов, 21 получает лечение амбулаторно. За истекшую неделю составлено 37 протоколов за нарушение масочного режима.

Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцинировано 5 415 человек, из них 3 618 - вторым компонентом. На минувшей неделе в город-спутник поступило 2000 доз вакцины «Спутник V», вскоре ожидается поступление крупной партии вакцины в количестве 10000 доз.

Северский оперштаб напоминает: запись на вакцинацию проводится по телефонам КДЦ №1 и КДЦ №2 . Прививки - главная мера профилактики коронавируса на сегодняшний день. Кроме того, северчанам важно соблюдать ограничительные меры.