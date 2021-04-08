В Кожевниково Томской области заживо сгорело 17 домашних животных и 40 кур

Деревянный дом вспыхнул, как спичка. Хозяева не успели спасти свиней, козочек, кур, которые, будучи не в состоянии выбраться из огня самостоятельно, погибли в стайках и загонах.

7 апреля в с. Кожевниково около полудня загорелся деревянный дом.

- Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного поступил в 12.10; через 5 минут спасатели прибыли на место происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. – Ликвидирован пожар был в 13.00. Пострадал брусовой жилой дом 11х17 м с дощатой верандой 3х6 м, крытый двор 9х17 м, в котором находились надворные постройки: бревенчатая летняя кухня 3х4 м., брусовая стайка 4х7 м (внутри находились 10 коз, 7 свиней и 40 кур); 10 рулонов сена по 300 кг каждый.

В ведомстве уточнили: обгорела деревянная обрешетка крыши дома на площади 187 кв. м, стена дома со стороны веранды, деревянная обрешетка крыши крытого двора, стены снаружи надворных построек. Сгорели веранда и сено, погибли животные. Площадь пожара составила 358 кв. м. Причина пожара устанавливается.

За сутки в Томской области произошло 8 пожаров. Всего с начала года их насчитывается 500, добавили в управлении МЧС.