«Томь» сыграла вничью с футболистами «Краснодар-2»

Вчера наши футболисты сыграли вничью с командой "Краснодар-2". Верим, что ФК "Томь" проведет послезавтра матч на выезде с лучшим результатом. Удачи!

Матч между ФК "Томь" и "Краснодар-2", который состоялся вчера на стадионе "Труд" в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), завершился со счетом 1:1, сообщает пресс-служба нашего клуба.

По результатам 34 туров сезона ФНЛ 2020/21, на счету "Томи" 20 поражений, 7 ничьих и столько же побед. Матч в Жигулевске против ФК "Акрон" завершился со счетом 0:0.

В игре 35 тура ФНЛ счет на 25-й минуте открыл нападающий краснодарцев Рустам Халназаров, который забил гол в верхний угол ворот. Ответить томичам удалось на 89-й минуте встречи: мяч отправил в ворота соперника полузащитник "Томи" Артем Симонян. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В субботу, 11 апреля, "Томь" сыграет с калининградской командой "Балтика" на выезде, матч состоится в 23.00 по томскому времени.