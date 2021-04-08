Погода в Томске 8 апреля 2021: утром гололедица, днем лужи

Сейчас за окном +1 и накрапывает дождь вперемешку со снегом. Дороги за ночь подмерзли, поэтому будьте внимательны за рулем и в качестве пешехода. Всем удачного дня!

В областном центре сегодня облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в дневные часы будет колебаться от +4 до +6°С. Утром на дорогах местами гололедица.

В регионе также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем ожидается в пределах от +3 до +8°С. Утром на дорогах местами гололедица.

Весенняя погода отличается высокой неустойчивостью, переменчивостью. Помните от этом, выходя утром за порог дома. Гидрометеорологи обещают осадки - может быть, стоит уже достать с полки складной зонтик? Берегите себя и будьте здоровы.