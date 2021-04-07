В Томской области начался суд над одним из руководителей АО за производство и сбыт медицинских фальсификатов

Московская фирма обманывала чиновников и врачей в Томской области

Сайт Следственного комитета Российской Федерации по Томской области сообщил о том, что ведомство завершило расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов прокуратуры Томской области и УФСБ России по Томской области, по обвинению заместителя генерального директора московского акционерного общества в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере).

Как говорится в сообщении, по версии следствия, в 2018 году в результате проведения Департаментом государственного заказа Томской области процедуры совместной закупки четыре районные больницы Томской области заключили с московским акционерным обществом договоры поставки медицинских изделий – цифровых рентгенографических аппаратов по зарегистрированным техническим условиям производства указанного акционерного общества.

Однако, осознавая, что у организации отсутствует возможность производства указанных аппаратов собственными силами, заместитель генерального директора по медицинской технике указанного общества, в нарушение законодательства об охране здоровья граждан и порядка регистрации и обращения медицинских изделий, организовал закупку четырех готовых рентгенографических аппаратов, произведенных иным производителем, дополненных деталями производства третьих лиц.

После чего он организовал силами работников акционерного общества подмену маркировки медицинских изделий и сопроводительной документации, снабдив закупленные аппараты руководствами по эксплуатации и паспортами изделий на аппараты, производимые данным обществом. Таким образом, произвел фальсифицированные медицинские изделия, сопровождаемые ложной информацией об их характеристиках и производителе (изготовителе).

Затем указанные сфальсифицированные медицинские изделия, являющиеся источниками ионизирующего излучения и относящиеся к классу 2б опасности по степени воздействия на организм человека, были поставлены в четыре районные больницы Томской области, где при приемке и вводе их в эксплуатацию было выявлено их несоответствие техническим условиям и сведениям регистрационного досье Росздравнадзора, в результате чего удалось предотвратить нанесение ущерба бюджету Томской области на общую сумму более 56 миллионов рублей.

По уголовному делу проведен масштабный комплекс следственных и оперативных мероприятий, в том числе на территории г. Москва и Московской области: допросы работников больниц, сотрудников акционерного общества, фирм поставщиков. В указанных организациях проведены обыски и выемки, изъята документация, имеющая значение для уголовного дела. Собранные доказательства стали основанием для предъявления обвинения заместителю генерального директора по медицинской технике акционерного общества в совершении указанного преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.