Видеоролик из Томска «Взгляд ребенка» занял второе место на всероссийском конкурсе

Видеоролик Томского педколледжа высоко оценили в Москве

Портал администрации Томской области сообщает о том, что социальный ролик «Взгляд ребенка», подготовленный студентами и педагогами Томского государственного педагогического колледжа, вошел в число победителей всероссийского конкурса «Я за жизнь».

Отмечается, что на конкурсе было рассмотрено более 5 тысяч работ участников из всех регионов России. По результатам голосования томскому ролику было присуждено второе место.

– Мы подняли актуальную тему детского одиночества в современном мире: у ребенка есть право быть услышанным. Наши студенты – будущие педагоги – знают о такой проблеме и пытаются заострить на ней внимание различными способами, в том числе через социальные ролики, — рассказал один из авторов проекта, руководитель медиацентра колледжа Хусан Сайдалимов.

Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере медиаобразования «Медиаграмотность в информационном мире», Южно-Российского отделения Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации.