Siberian Power Show: жительница Томска стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини

Томичка подтвердила свое первенство в фитнес-бикини. Фото: сайт департамента МПФС Томской области

Как сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, томичка Юлия Киямова привезла две золотые медали и Кубок абсолютной чемпионки по фитнес-бикини со всероссийского спортивного фестиваля Siberian Power Show.

Отмечается, что соревнования прошли в Красноярске. В фестивале приняли участие более 600 спортсменов из 13 стран. Томскую команду представляли 11 человек, однако в финалы вышли только двое.

Сайт информирует, что действующая абсолютная чемпионка Сибири томичка Юлия Киямова повторила успех прошлого года. Сначала спортсменка победила среди юниорок в номинации «фитнес-бикини до 166 см», а потом Юлия взяла кубок абсолютной чемпионки среди юниорок. Кроме того, томичка стала лучшей в открытой категории «фитнес-бикини до 164 см».

Юлия Киямова тренируется под руководством Алексея Плюхина.