Томские ученые совместно с коллегами изучают гигантизм растений в «сибирских джунглях»

Российские ученые изучают гигантские растения тайги юга Сибири. Фото: сайт ТГУ

Как сообщает сайт Томского госуниверситета, сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Новосибирска изучают черневую тайгу юга Сибири – территорию с исключительным биоразнообразием, которую называют «сибирскими джунглями».

Отмечается, что характерными чертами этой тайги являются наличие целого комплекса теплолюбивых реликтовых видов флоры, гигантизм растений и чрезвычайно быстрый круговорот веществ в экосистеме. Совместные исследования ученых направлены на выяснение причин, по которым травы в черневой тайге вырастают до размеров кустарников, а кустарники порой превышают высоту деревьев в обычном лесу.

Исследования проводятся в рамках междисциплинарного проекта под руководством профессора СПбГУ Аллы Лапидус и поддержаны Российским научным фондом (№ 19-16-00049). В проекте также участвуют сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии, Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН.

– Черневая тайга включена в проект Global 200 – своеобразный рейтинговый список экосистем (наземных, пресноводных и морских), выделяющий уникальные регионы, сохранить которые наиболее важно, по мнению Всемирного фонда дикой природы, – объясняет старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко. – Травяной покров черневой тайги летом имеет среднюю высоту 1,5 метра, в некоторых местах – до двух метров и может, например, полностью скрыть человека или всадника на коне.

Наряду с этим в «сибирских джунглях» феноменально быстрый круговорот питательных веществ и максимальная биопродуктивность растений, хотя почва в этих местах весьма бедная.

Исследования образцов, собранных учеными лаборатории «БиоГеоКлим» в Сибири, помогут количественно описать вклад гипотез в формирование гигантизма травянистых растений. Изучение и выделение микробиоты ризосфер высоких растений может привести к технологии нацеленного выращивания микроорганизмов, которые улучшают рост растений. Это крайне важно для развития эффективных сельскохозяйственных практик.

Уже сейчас показано, что микробиота черневой тайги синтезирует около ста ранее неописанных активных природных соединений. Поэтому ученые подчеркивают необходимость углубленного исследования черневой тайги и активного сохранения и защиты почвы «сибирских джунглей». Деградация редчайшего природного ресурса будет иметь необратимые негативные последствия, при которых восстановление уникальной экосистемы может оказаться невозможным.