В Томске полицейские поймали местных жителей, воровавших металл на железнодорожной станции

Томичам удалось утянуть металла на немаленькую сумму. Фото: сайт УТ МВД России по СФО

Как информирует сайт управления на транспорте МВД России по СФО, сотрудники Томского линейного отдела ведомства задержали троих местных жителей, причастных к хищениям металла на железнодорожной станции Томск-1 осенью и зимой прошлого года.

В сообщении отмечается, что транспортные полицейские установили, что с октября по ноябрь 32-летний местный житель совместно с 23-летним знакомым в ночное время приезжали в места стоянки грузовых поездов, находили полувагоны с металлоломом и похищали часть груза. На личном автомобиле одного из злоумышленников похищенное перевозилось в пункты приема лома черных и цветных металлов и сдавалось за денежное вознаграждение.

В декабре старший из подозреваемых привлек к совершению краж 20-летнего знакомого, с которым они сбросили из вагона более 2 центнеров лома черного металла, попытались его сбыть, но были задержаны с поличным сотрудниками транспортной полиции. В общей сложности фигуранты похитили около 2 тонн металла, ущерб составил почти 20 тысяч рублей.

В настоящее время следственным отделением Томского линейного отдела расследование уголовного дела по фактам краж завершено. Задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За совершение этого деяния установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.