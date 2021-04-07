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Недвижимость7 апреля 2021 13:17

Томский вуз займется вторым этапом рекультивации старого городского полигона отходов

ТГАСУ за три года обустроит там противофильтрационный экран
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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После рекультивации на месте старой городской помойки появится зеленая зона отдыха. Фото: сайт мэрии Томска

После рекультивации на месте старой городской помойки появится зеленая зона отдыха. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщил сайт мэрии областного центра, Томский государственный архитектурно-строительный университет в качестве подрядной организации по контракту с городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства приступил ко второму этапу рекультивации (восстановления) полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе села Новомихайловка в рамках национального проекта «Экология».

Отмечается также, что в ходе этого этапа, начиная с 2021 года, в течение трех лет на полигоне будет обустроен противофильтрационный экран.

Как информирует пресс-служба городской администрации, устройство противофильтрационного экрана предполагает распределение глиняного слоя по полигону и его уплотнение для предотвращения попадания в грунт осадков и талых вод.

В настоящее время подрядчик закончил работы по планировке и террасированию свалочного тела на участке полигона ТКО. Для сбора осадков и талых вод, которые будут попадать в тело полигона до окончания устройства противофильтрационного экрана по всему телу полигона, организовано устройство дренажной системы для сбора фильтрата.

Полигон ТКО в окрестностях села Новомихайловка Томского района эксплуатировался с 1964 года по 2010 год. К моменту его закрытия на его площадке было накоплено более 34 млн кубометров отходов IV-V классов опасности (почти 10 миллионов тонн мусора). Приказом Минприроды России полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В 2021 году на работы по рекультивации полигона предусмотрено 95,5 млн. рублей, средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. На весь комплекс работ до 2024 года будет направлено свыше 447 млн рублей, из них 357 – из федерального бюджета.

К 2028 году после полного восстановления ценности нарушенных земель на месте бывшего полигона появится зеленая рекреационная зона на территории в 54 гектара.

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