Скорость 4G Билайн в Томске выросла на 20%

На территории Томска Билайн завершил проект по улучшению производительности и скоростных характеристик сети мобильного интернета 4G. Это удалось в результате рефарминга, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Данное решение можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Расширение частотного диапазона Билайн LTE 1800 с 10 до 15 МГц привело к росту скорости мобильного интернета, в среднем, на 20 % и незамедлительно позволило абонентам использовать на 15% больше трафика в сети. Теперь абоненты Билайн в Томской области пользуются мобильным интернетом на своих устройствах с большим комфортом, чем до модернизации: страницы, видео и музыка загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

Улучшения затронули не только Томск, а также практически все крупные населенные пункты области.

- Мы сфокусировались на наших абонентах и искренне хотим сделать все возможное, чтобы в процессе пользования услугами Билайн клиенты получали лучший сервис. Увеличение скорости мобильного интернета – первый шаг на нашем большом пути улучшения качества связи и покрытия 4G Билайн на территории Томской области в 2021 году. Мы запланировали и уже приступили к строительству новых вышек связи, которые позволят обеспечить непрерывное покрытие сигналом 4G на территории Томска и ближайшего пригорода. В крупных населенных пунктах области действующие вышки связи будут оборудованы дополнительным устройствами, обеспечивающими одновременно и голосовую связь, и мобильный интернет 4G, - рассказала Светлана Нестерова, директор Томского филиала Билайн.