Коронавирус унес жизни еще шести жителей Томской области

Всего с начала пандемии в России скончались 101 480 человек.

Сегодня, 7 апреля, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 369 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, сердечно – сосудистой и эндокринной системы, онкологические заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня выявлено еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 571 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 35 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 515 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 8 294 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 374 пациента скончались, 9 445 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 606 162 человека, 101 480 скончались, 4 227 480 выздоровели.