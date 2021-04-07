«Цифровой этикет»: школьники Томской области могут пройти бесплатный курс цифровой грамотности

В рамках данного курса участники познакомятся с понятием и правилами цифрового этикета, научатся выстраивать эффективную коммуникацию в социальных сетях, электронной переписке и мессенджерах.

Центр опережающей профессиональной подготовки Томской области приглашает учащихся 6-11 классов пройти бесплатный курс «Цифровой этикет для школьников». Об этом сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

Обучение пройдет в формате онлайн с 16 по 30 апреля. Для этого понадобится лишь компьютер или ноутбук и стабильный выход в Интернет. На курсе томичей научат грамотно и корректно общаться в сети, отстаивать свои и уважать чужие интересы и границы в интернете, избегать неприятных и опасных ситуаций, а также вынести максимум пользы из сетевого общения.

Программа включает 4 вебинара, 2 индивидуальных домашних задания и итоговую аттестацию в форме зачета.

По окончании обучения участники получат сертификат.

Дополнительная информация: +7 (923) 400-87-32 (Терехова Вера Анатольевна, Центр опережающей профессиональной подготовки).