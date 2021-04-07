В Томске появилась новая служба заботы, которая будет решать конфликты между врачами и пациентами

В службе работают психологи, соцработники либо юристы, прошедшие обучение восстановительным технологиям.

В Томской области впервые появится служба заботы о пациенте, которая поможет разрешать конфликты в медучреждениях. Свою деятельность она начнет уже завтра, 8 апреля, в Областном перинатальном центре, но специалисты, прошедшие обучение в рамках проекта, появятся и в других больницах, сообщает РИА Томск.

По словам руководителя проекта Ирины Ким, это пилотный проект по созданию такой службы заботы. Она уточнила, что обратиться к ее специалистам смогут не только пациенты, но и сами медики. В службе работают психологи, соцработники либо юристы, прошедшие специальное обучение восстановительным (примирительным) технологиям, благодаря которым, люди смогут договориться.

Также Ким рассказала, что такой проект на регулярной основе впервые реализуется в Томской области и в РФ. Проект будет реализовываться до 31 декабря 2021 года, но и не исключается, что его продолжат на постоянной основе.