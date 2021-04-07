В связи с потеплением в Томской области закрыты еще 15 ледовых переправ и два наплавных моста

Еще 24 ледовые переправы продолжают работать в регионе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Еще несколько ледовых переправ закрыты в районах Томской области: через р. Кеть в Верхнекетском районе, через протоку Северскую и р. Кеть у с. Тогур в Колпашевском районе и через р. Парабель у д. Тарск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– В Александровском районе закрыты 11 переправ: через р. Большая Мегипугольская 11 км, р. Малая Мегипугольская 7 км, р. Верхний Утаз 9 км, р. Верхний Утаз 22 км, протоку Криволуцкую 20 км, р. Волковская 37 км, р. Назинская 42 км, р. Нижний Утаз 31 км, р. Старица 28 км, р. Обь 1866 км, р. Ларь-Ёган у дер. Ларино, – также говорится в сообщении.

Кроме того, закрыты и два наплавных моста через р. Салат и Чижапка. На всех территориях установлены запрещающие знаки и проведена обваловка подъездных путей.

Добавим, что на сегодняшний день работают еще 24 ледовые переправы в пяти районах Томской области.