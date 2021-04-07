Телефонные мошенники обманывают томичей, предлагая сделать перерасчет пенсии

В ПФР напоминают: посторонние лица не могут обладать сведениями о размерах пенсии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томские пенсионеры жалуются на сомнительную помощь юридических фирм, которая им поступает по телефону. Мошенники предлагают проверить правильность расчета пенсии, а потом сделать несуществующий перерасчет. Об этом сообщает ПФР по Томской области.

– Чтобы вызвать доверие пенсионера, в ходе телефонного разговора сразу называется конкретная сумма прибавки, которую будет получать пенсионер, если воспользуется услугами компании. Также такие фирмы размещают рекламные сообщения в средствах массовой информации, на которые уже откликнулось немало граждан, – говорится в сообщении.

Уточняется, что обращения пишутся по единому шаблону и содержат ссылки на законы, которые могут и не относиться к пенсии. При этом стоимость услуг достигает нескольких тысяч рублей, а офисы самих фирм могут быть и за пределами Томской области.

– Посторонние лица доступа к выплатным делам и программным комплексам ПФР, в которых содержится информация об установленных гражданам размерах пенсий и иные персональные данные, не имеют. Поэтому все обещания о конкретных прибавках или невыплаченных суммах пенсий не соответствуют действительности. Граждане оплачивают услуги по составлению заявлений о перерасчете пенсии, а получив ответ от Пенсионного фонда, узнают, что в соответствии с законодательством перерасчет пенсии или дополнительные выплаты не положены, – пояснила заместитель управляющего ГУ-ОПФР по региону Ольга Петрухина.