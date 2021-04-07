Томские пекарни могут получить компенсацию из резервного фонда РФ

На средства претендуют как юрлица, так и ИП, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хлебопекарные предприятия Томской области могут принять участие в отборе на получение субсидии. Этими средствами можно будет компенсировать часть затрат на реализацию своей продукции. Заявки принимаются областным департаментом потребительского рынка с 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что претендовать на выплату субсидии могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

– Поддержка предоставляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Цель нового инструмента – не допустить роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия и поддержать производителей пищевой промышленности, – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что заявки принимаются с 12 апреля по 12 мая по адресу пл. Ленина, 6, каб. 320. Прийти можно в будние дни с 13:30 до 18:00. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8 (3822) 510-060, 518 -119.