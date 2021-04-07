Томичам в прямом эфире расскажут о новых правилах расчета ОДН

Эксперт в сфере ЖКХ ответит на вопросы томичей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мэрия Томска проведет прямой эфир на тему новых правил начисления платы за ОДН. Он пройдет на официальном канале городской администрации в соцсети Инстаграм завтра, 8 апреля, в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Дополняется, что в эфире примет участие руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль» Дмитрий Шенбергер.
– Эксперт расскажет об особенностях новых правил расчета общедомовых начислений и коммунальных ресурсах на содержание общего имущества, – уточняется в сообщении городской мэрии.
Добавим, что томичи могут задать свои вопросы заранее по ссылке, а также в комментариях во время проведения прямого эфира.