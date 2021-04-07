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Недвижимость7 апреля 2021 7:57

Томичам в прямом эфире расскажут о новых правилах расчета ОДН

Онлайн-встреча пройдет завтра в 14:00
Ксения ГОРЮНОВА
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Эксперт в сфере ЖКХ ответит на вопросы томичей.

Эксперт в сфере ЖКХ ответит на вопросы томичей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Томска проведет прямой эфир на тему новых правил начисления платы за ОДН. Он пройдет на официальном канале городской администрации в соцсети Инстаграм завтра, 8 апреля, в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дополняется, что в эфире примет участие руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль» Дмитрий Шенбергер.

– Эксперт расскажет об особенностях новых правил расчета общедомовых начислений и коммунальных ресурсах на содержание общего имущества, – уточняется в сообщении городской мэрии.

Добавим, что томичи могут задать свои вопросы заранее по ссылке, а также в комментариях во время проведения прямого эфира.

Новости ЖКХ