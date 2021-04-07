Исследование: вахтовикам в Томской области готовы платить больше 87 тыс. рублей

Вахтовым методом трудятся не только нефтяники, газовики и строители, но и медики, и даже «айтишники». Фото с сайта: oilcareer.ru

Работа вахтовым методом остается одной из самых высокооплачиваемых в России и Томской области, выяснили аналитики hh.ru (российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников).

Так, средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в 2020 году в нашем регионе составляла 80,1 тыс. руб., а в первом квартале 2021-го выросла еще на 9% – до 87,7 тыс. руб.

По данным исследования hh.ru, доля вахтовых вакансий в Томской области составила 9% от всех предложений о работе (в целом по России – 6%), при этом их количество за год выросло на 24%. В 2021-м сохраняется тот же уровень – около 5% от всех вакансий.

Наибольшее количество вакансий с вахтовым методом предлагают рабочему персоналу, строителям и квалифицированным кадрам из сферы производства. При этом самый большой прирост вакансий за год пришелся на специалистов из сферы строительства (+54%).

Чаще всего работодателей интересуют кандидаты с опытом работы от 1 до 6 лет: в 91% вакансий указано такое требование. Всего 6% предложений предназначено для молодых специалистов без опыта работы.

Что касается соискательской активности, доля резюме, в которых обозначена готовность работать вахтовым методом, составляет в Томской области 12%. Это самый высокий показатель среди сибирских регионов; для сравнения, в Красноярском крае – 10%, в Новосибирской области – 6%. Кандидаты ищут работу в сфере добычи сырья, производства, строительства, а также в информационных технологиях.

– С начала 2021 года в России было открыто более 70 тыс. вахтовых вакансий – это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, – говорится в сообщении. – Причем сегодня на вахту стали приглашать специалистов, для которых такой тип занятости нехарактерен, например, врачей и системных администраторов.