Инспекторы технадзора выявили 176 нарушений эксплуатации снегоходов в Томской области

В основном у владельцев не было прав, регистрации или техосмотра. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты Гостехнадзора с декабря по март проводили проверки внедорожных транспортных средств в рамках акции «Снегоход». Было выявлено более 150 нарушений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что инспекторы осмотрели 396 средств и обнаружили 176 нарушений эксплуатации – больше всего их было зафиксировано в Колпашевском и Верхнекетском районах. Общая сумма штрафов составила 71 тыс. рублей.

– Основными нарушениями являются эксплуатация транспортных средств без права управления самоходной техникой, без регистрации и технического осмотра, – отметил начальник инспекции государственного технического надзора Томской области Александр Илешин.

Добавим, что ежегодная акция «Снегоход» проводилась сотрудниками гостехнадзора совместно с работниками управления ГИБДД УМВД России по региону.