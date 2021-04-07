Проект томского фотографа попал на страницы европейских журналов

Деятели искусства фотографии также вдохновляются древними городскими легендами. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Томский фотограф Екатерина Филипчини и туристский информационный центр города создали уникальный фотопроект, который называется «Томск на страницах мира». Съемки для глянцевых журналов зарубежья проходят в исторических места Томска, также используются легенды о городе. Две серии фотографий уже опубликованы в Италии и Франции, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Фотоработы проекта, снятые в локациях исторического здания Детской художественной школы №1, находящейся в бывшем особняке купца Кухтерина, опубликованы в Милане, в глянцевом журнале «TPPMAG», – говорится в сообщении.

Дополняется, что ранее в марте серия снимков о древней Грустине была опубликована во французском журнале «MALVIE french magazine». Организаторы уже планируют следующую съемку – она пройдет в Музее истории Томска.