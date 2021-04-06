За 10 лет в Томском политехе стали учиться студенты еще из 28 стран мира

Томские вузы привлекают к себе на обучение молодых людей со всего мира. Фото: сайт ТПУ

Как сообщил сайт Томского политехнического университета, за 10 лет число стран, из которых студенты приезжают учиться в вуз, увеличилось с 26 до 54.

Пресс-служба отмечает, что сегодня в ТПУ учатся студенты из практически всех стран Африки, из Южной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и стран СНГ.

Дальнейшее расширение географии иностранных студентов, приезжающих в регион, и вызовы для инфраструктуры и культурной среды города, связанные со значительным увеличением числа студентов, обсудили представители томских вузов на круглом столе в медиацентре агентства РИА Томск.

Круглый стол был посвящен вопросам экспорта образования и опыту Томской области. На нем представители томских университетов отметили, что уже к 2024 году число иностранных студентов в Томске может вырасти на 10 тысяч, а к 2030 году – на 40 тысяч. Это станет возможным благодаря реализации в Томске проекта «Большой университет». Он предполагает объединение вузов и НИИ Томска в единый научно-образовательный консорциум с сохранением юридической автономии всех участников для консолидации компетенций и конкуренции с мировыми университетскими центрами.

Говоря о вызовах, которые ставит перед регионом рост числа иностранных студентов, эксперты отметили необходимость развития сферы услуг в городе, возможность обслуживания иностранцев в медицинских учреждениях на английском языке, развитие транспортной инфраструктуры и решение вопроса с доступным и комфортным жильем.

Доля иностранных граждан среди студентов ТПУ составляет почти 28 %, сегодня в ТПУ учатся более 2,5 тысячи иностранцев. Для них организована система учебной, медицинской, социально-психологической и социокультурной адаптации.