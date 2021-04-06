В минувшие выходные над Лагерным садом Томска парили парапланы

Томичи в выходные стали зрителями редкого зрелища - над городом парили парапланы. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Как сообщил сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, чемпионат Томской области по сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан – скоростное парение» прошел в минувшие выходные в Лагерном саду города.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 20 спортсменов. Среди женщин лучшей стала Наталья Липатникова, второе место заняла Алена Шабалина, тройку сильнейших замкнула Анастасия Люст.

В общем зачете «золото» взял Александр Люст, вторым стал Александр Исаев, третьей – Наталья Липатникова.