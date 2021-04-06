В райцентре Томской области преступная группа выращивала коноплю и продавала наркотики

"Солдаты правопорядка" прервали криминальный бизнес местной наркомафии

Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении четверых жителей региона.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а», «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Кроме того, двое жителей региона также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а», «в» ч.2 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

По версии следствия, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года ранее судимый 33-летний обвиняемый совместно со своей супругой и 2 знакомыми создали организованную группу в целях незаконного сбыта растительных наркотических средств на территории Томской области.

В соответствии с разработанной схемой обвиняемый вместе со своим другом выращивал коноплю, а полученное из нее наркотическое средство передавал другим участникам группы для сбыта наркопотребителям.

В ходе задержания обвиняемых и обыска места выращивания конопли на территории Кемеровской области сотрудниками правоохранительных органов изъято более 270 грамм растительного наркотического средства, а также более 700 кустов растения конопля.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Томска.