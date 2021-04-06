Приметы весны: в Томской области за сутки закрыты еще девять ледовых переправ

Из-за весеннего тепла ледовые переправы через реки региона становятся опасными. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Томской области, из-за весеннего потепления каждый день в регионе закрываются ледовые переправы через водоемы.

Так, в Каргасокском районе закрыта переправа через реку Васюган у поселка Большая Грива и села Усть-Чижапка.

В Александровском районе закрыто движение через протоку Панковский-Пасил у села Александровское.

Последняя ледовая переправа в Тегульдетском районе закрыта через реку Чулым у поселка Берегаево.

В Парабельском районе закрыты пять переправ: через реку Парабель у деревни Новиково; через протоку Нарымская Лука, протоку реки Обь и через реку Обь у села Нарым; через реку Полой у деревни Голещихино.

На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей.

В регионе продолжают действовать 39 ледовых переправ в пяти районах области (Александровский район – 24, Верхнекетский – 4, Каргасокский – 6, Колпашевский – 3, Парабельский – 2) и два наплавных моста в Каргасокском районе.

На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности.

Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъемности, строго выполнять требования всех информационных знаков.