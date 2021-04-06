Розыск в Томске: Следственный комитет просит помочь найти подозреваемого в педофилии

Следователи просят помочь найти преступника. Фото: сайт Следкома РФ по Томской области

Как сообщает сайт Следственного комитета Российской Федерации по Томской области, Следственным управлением ведомства по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста), разыскивается молодой человек, который в период с 17 до 18 часов 23.12.2020 года, находясь в подъезде № 1 дома № 3 по пер. Ботаническому в г. Томске, совершил в отношении двух малолетних девочек действия сексуального характера.

Публикуются приметы подозреваемого: возраст 17-20 лет, рост 175-185 см, худощавого телосложения, внешне похож на русского, волосы темные, короткие, лицо округлое, кожа лица чистая, глаза темные, нос прямой, рот средний. Был одет в вязаную шапку в разноцветную полосу с помпоном, куртку черного цвета, спортивные брюки темно-серого цвета, кроссовки черного цвета на шнурках.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, Следком просит сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 8-913-811-49-30, 600-334, 65-95-34 либо по телефону 02.