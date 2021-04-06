В Томске ограбили ломбард на 1,5 миллиона рублей

При силовой поддержке СОБР Росгвардии были задержаны подозреваемые в ограблении ломбарда. Фото: Росгвардия.

Вчера, 5 апреля, произошло задержание четырех томичей, которых подозревают в совершении крупной кражи из ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее, 31 марта 2021 года, в одном из томских ломбардов по проспекту Ленина, были открыто похищены ювелирные изделия на сумму 1,5 миллиона рублей. В ходе расследования стало известно, что ограбление совершили четверо томичей и двое из которых являются подростками.

В следственном комитете уточнили, что подозреваемых задержали в течение двух суток и даже удалось изъять часть похищенного имущество. Все задержанные сибиряки признали себя виновными. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробности и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Росгвардия.