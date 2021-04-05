«Краса студенчества России»: девушки из Томска вышли в финал национального конкурса

Самые красивые студентки страны будут бороться за титул в Архангельске Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, студентки местных вузов Виктория Заяц (ТГПУ) и Полина Волкова (ТУСУР) стали финалистками национального конкурса «Краса студенчества России».

Отмечается, что финал состоится с 11 по 16 апреля в Архангельске. За звание самой красивой студентки страны будут бороться 65 девушек, прошедших заочный отбор, из 42 регионов. По итогам конкурсных этапов жюри отберет 12 студенток, которые выступят на гала-шоу конкурса 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

В рамках конкурса девушки должны будут пройти литературный тест, написать орфографический диктант, провести самопрезентацию, а также принять участие в фотоконкурсе, дефиле и творческом выступлении. Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте «Российской студенческой весны».

Национальный конкурс красоты среди студенток вузов «Краса студенчества России» проводит Российский союз молодежи с 2014 года. Проект дает возможность не только раскрыть творческий потенциал участниц, но и представить красоту как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных.