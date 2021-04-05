Томские компании заключили контракты на поставку медоборудования в страны Америки, Азии и Европы

Томские компании с помощью власти региона продают медоборудование и расходные материалы по всему миру

Портал администрации Томской области сообщил о том, что в 2020 году Центр поддержки экспорта региона оказал содействие в создании и продвижении аккаунтов на пяти международных торговых площадках для 37 субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, Томский центр поддержки экспорта помог компании «Л.М.Э. Биоток» разместить свою продукцию на международном маркетплейсе ALIBABA.COM. В результате предприятие заключило экспортный контракт с латиноамериканскими партнерами.

– «Л.М.Э. «Биоток» – один из лидеров в России по производству наружных устройств и расходных материалов для диагностики и лечения нарушений ритма сердца. Контракт на поставку продукции в Боливию – первый зарубежный контракт для компании, заключенный при содействии Центра поддержки экспорта.

– Для нас это стало хорошей возможностью расширить целевую аудиторию, получить дополнительный источник трафика и потенциальных покупателей. В течение трех месяцев с помощью площадки мы нашли зарубежного партнера в Боливии и заключили внешнеторговый контракт. Присутствие на маркетплейсе повышает узнаваемость нашей компании, – отметил коммерческий директор компании Алексей Буллер, подчеркнув, что предприятие намерено и дальше сотрудничать с центром поддержки экспорта.

Томские компании, разместившие при поддержке центра свою продукцию на международных маркетплейсах, заключили также ряд контрактов на поставку медоборудования и бактерицидных рециркуляторов в Боливию, Южную Корею, Швейцарию и Индию, детской одежды – в Казахстан. Сейчас ведутся переговоры о поставках томских продуктов питания в Китай.

Мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».