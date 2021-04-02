В 2021 году в Томске планируют построить восемь детских садов

Два детских сада планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» в Томске предстоит выполнить строительство сразу восьми новых детских садов. На их возведение выделено свыше 1,7 млрд рублей, в том числе дополнительно 280 млн рублей направлено городу из областного бюджета. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день, уже во всю идет строительство двух детских садов в Октябрьском районе по Иркутскому тракту, 153/3 и ул. Высоцкого, 16. Их планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.

Садик по Иркутскому тракту, 153/3, рассчитан на 220 мест. В нем планируют разместить три ясельных и шесть дошкольных групп, пищеблок, медблок, санитарно-бытовые помещения, зал для музыкальных занятий и игровой зал. Также для занятий детей запроектированы кабинеты ИЗО и изучения английского языка.

Детский сад по ул. Высоцкого,16, рассчитан на 145 мест, в нем разместятся две ясельные и четыре дошкольные группы. В настоящее время на объекте завершены все свайные работы и производится монтаж каркаса здания.

- Здесь, на территории Октябрьского района, в зонах перспективной жилищной застройки в скором времени появятся современные, красивые по дизайну, построенные с применением энергосберегающих технологий детские дошкольные учреждения. На объектах, на которых мы побывали сегодня, работы ведутся по плану. Подрядные организации, представляющие холдинг Томской домостроительной компании, это надежные, проверенные партнеры, которые, нисколько не сомневаюсь, выполнят все свои контрактные обязательства в срок. Подразделения городской администрации будут оказывать им в этом максимальную помощь, - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Ранее власти сообщали, что в этом году в Томске будут построены также детские сады по ул. архитектора Василия Болдырева, 13 (145 мест); ул. Демьяна Бедного, 4а (220 мест); ул. Ивановского, 18 (220 мест); ул. Ивановского, 18а (145 мест); мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 (145 мест); ул. Ивана Черных, 73 (145 мест).