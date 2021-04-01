В Томской области на карантин закрыт 1 детский сад и 2 класса в 2 школах

Заболеваемость по ОРВИ в Томской области ниже эпидпорога

Сайт управления Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области закрыто полностью 1 дошкольное учреждение в Молчановском районе, а также закрыты 2 класса в 2 школах (Кожевниковского и Молчановского районов) и 2 группы в 2 дошкольных учреждениях (Молчановского и Александровского районов).

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, а также следующие меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, при необходимости посещения многолюдных мест держаться дистанции в 1,5 метра.