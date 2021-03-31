Завтра томичи смогут увидеть работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других мастеров

Томский художественный музей представляет мастеров живописи из Парижа. Фото: сайт Томского областного художественного музея

В четверг, 1 апреля, в 17 часов в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3) откроется выставка «Шедевры мастеров Парижской школы», сообщает сайт музея.

Посетители смогут увидеть уникальные произведения искусства XX века – работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других художников.

Всего будет представлено 90 произведений, многие из которых ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже.

Экспозицию представляет Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Томичи уже знакомы с ней по масштабным проектам «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это Я» и «Василий Кандинский. Цветозвуки».

Выставка будет работать в Томске до 31 мая. Подробнее об экспозиции можно узнать на сайте музея и по телефону: 8 (3822) 514-106.

«Парижская школа» объединила несколько поколений мастеров, творивших в культурной столице Европы ХХ века. Общим для них стал интерес к экспериментам, поиску своего художественного высказывания. Именно тогда в Париже определились многие линии, повлиявшие на развитие современного искусства.