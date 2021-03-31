В 2020 году объем операций по банковским картам в Томской области превысил 670 млрд рублей

Количество платежных карт, выданных в регионе, за год увеличилось на 10% – до 2,2 млн штук. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2020 год жители Томской области совершили почти 400 млн операций по банковским картам на сумму 677 млрд рублей, сообщает Центробанк. Это на 17% больше по количеству и на 15% по сумме, чем в 2019-м.

Граждане чаще всего использовали платежные карты для оплаты в магазинах и предприятиях сферы услуг. Число таких операций выросло за год на 17% – до 315 млн, а их объем достиг 224 млрд рублей. При этом их доля в общем количестве транзакций по картам увеличилась до 79%. Средняя сумма покупки не изменилась в сравнении с предыдущим годом и составила 710 рублей.

Эксперты отмечают, что наличные в 2020 году томичи снимали значительно реже – в среднем только в четырех случаях из ста операций по банковской карте. Средняя сумма снятия наличных денег выросла с 8 150 до 10 000 рублей.

– На динамику повлияла ситуация с пандемией, когда люди были ограничены в перемещениях, а большинство торгово-сервисных точек перешли в режим онлайн. Также росту популярности безналичных платежей способствовало развитие инфраструктуры обслуживания карт, – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Так, количество электронных терминалов для оплаты в предприятиях торговли и услуг в нашем регионе за пандемийный год выросло почти на 23% – до 28 тыс. штук,

Добавляется, что количество платежных карт, выданных в Томской области, на начало 2021-го составило почти 2,2 млн единиц, а за год их число увеличилось на 10%.