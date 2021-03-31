Девушка из Томской области обманула клиентов на 135 тысяч рублей, развернув "торговлю" в соцсети

Молодая жительница Асино придумала и реализовала мошенническую схему в сети

Следственным отделом МО МВД России «Асиновский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы Асиновского района Томской области, обвиняемой в совершении 15 эпизодов мошенничества, сообщает сайт регионального управления полиции.

В ходе следствия установлено, что злоумышленница, 1999 года рождения, находясь в г. Асино Томской области, создала аккаунт в социальной сети, где разместила объявления с фотографиями о розничной продаже мужской, женской, детской одежды и обуви по низким ценам.

После поступления предложений от покупателей злоумышленница обговаривала условия оплаты и доставки несуществующего товара, а после получения денежных средств на счет банковской карты блокировала пользователя в группе и больше не выходила на связь.

Ущерб, причиненный 6 жителям Волгоградской области, 4 жителям Свердловской области, а также Ростовской области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и города Москвы, в возрасте от 26 до 56 лет, составил более 135 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Асиновский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.